Andreas Treichl: „Manches muss man einfach machen. Punkt“

„Viel Geld zu verdienen per se, ist kein Ziel“, sagt Andreas Treichl seinen drei Söhnen immer wieder. „Vielmehr soll man machen, was man gern tut, das aber besonders gut.“ Dass die Covidkrise die Menschen und Unternehmen so unterschiedlich trifft, erschüttert ihn. Zuversichtlich bleibt er dennoch. Wie sein Krisenmodus aussieht, verriet er der „Presse am Sonntag“.

Sie sind jemand, der die Bereitschaft, Risiko einzugehen und Entscheidungen zu treffen, hochhält. Wurden Sie von Ihren Eltern erzogen, Verantwortung zu übernehmen?



Andreas Treichl: Wahrscheinlich war der Einfluss meiner Mutter für mich maßgeblich. Sie sagte immer wieder, dass man im Leben Sinnvolles machen und seine Begabungen dafür einsetzen soll, anderen Menschen zu helfen – ohne darum großes Aufsehen zu machen. Sie war eine sehr ernsthafte Frau, hat aber manchmal Entscheidungen, die weitreichend waren, sehr locker genommen. Da habe ich mitbekommen, dass es an einem selbst liegt, Entscheidungen zu treffen und dazu zu stehen. Manches muss man einfach machen. Punkt.





Ernsthaft zu sein und gleichzeitig mit einer gewissen Lockerheit zu entscheiden, schließt sich demnach nicht aus.