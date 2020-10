Gerard Butler: „Wir sind wie Schlafwandler“

Im Katastrophenepos „Greenland“ zeigt sich Gerard Butler wieder einmal als wetterfester Actionheld. Doch der Schauspieler hat auch im echten Leben schon rettend eingegriffen – und hinterfragt derzeit zunehmend, worauf es in Wirklichkeit ankommt.

Auf der Leinwand bewältigen Sie wieder einmal unzählige gefährliche Situationen. Wissen Sie nach all Ihren filmischen Erfahrungen, was Sie real in so einer Lage tun müssten?



Gerard Butler: Klar. Wenn mir jemand sagt, welchen Text ich sprechen soll, mir „Action“ und „Cut“ zuruft und allen anderen Beteiligten vorschreibt, wie sie sich verhalten sollen, dann habe ich keine Probleme.



Sie wissen es also nicht?