Mode gegen Menschenhandel

Kommentieren Hauptbild • Joana Adesuwa Reiterer in ihrem Studio zu Hause, wo sie ihre Blogs und Trainingsvideos produziert. (c)Wolfgang Mayer St. Poelten Austria

Vor 17 Jahren kam Joana Adesuwa Reiterer nach Wien, als Opfer von Frauenhandel. Heute führt sie ein Sozialunternehmen, das genau dies verhindern will.

Spricht Joana Adesuwa Reiterer von ihrer Arbeit, strahlt sie. Ihr Job ist für die 39-Jährige nicht irgendeine Arbeit, um am Monatsende beruhigt den Kontostand prüfen zu können. Was sie macht, macht sie aus voller Überzeugung. Reiterer ist mit ihrem Modelabel Joadre in drei Ländern auf zwei Kontinenten tätig, sie führt Schulungen und Workshops durch, zu ihren Online-Beratungsterminen müssen ihre Kunde eine virtuelle Nummer ziehen.