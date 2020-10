19-Jähriger attackiert Security in Wien-Favoriten mit Stanley-Messer

Eine Dicke Jacke bewahrte den Sicherheitsmann vor einer Verletzung. Der Aggressor und dessen Vater wurden angezeigt.

Ein 19-Jähriger hat am frühen Freitagnachmittag in Wien-Favoriten einen Security mit einem Stanley-Messer attackiert. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich kam es nur deshalb nicht zu einer Verletzung des 47-jährigen Wachmannes, weil die Klinge an der dicken Jacke abbrach. Der junge Aggressor und sein 56-jähriger Vater wurden angezeigt.

Die Attacke wurde gegen 13.15 Uhr in der Triester Straße verübt. Der 19-Jährige hatte einen Kleintransporter vorschriftswidrig abgestellt. Der Security begann mit ihm zu diskutieren, bis der junge Mann zu dem Stanley-Messer griff. Nach der gescheiterten Attacke sprang der Angreifer samt seinen Vater in sein Auto und fuhr davon. Das Messer blieb am Tatort zurück.

Der 19-Jährige wurde aber rasch ausgeforscht und gestand in einer Einvernahme die Tat. Er sagte, es sei ihm unerklärlich, warum er so überreagiert habe. Vermutlich helfe er seinem Vater zu viel, obwohl er selbst einen Job habe, und schlafe deshalb zu wenig. Neben dem 19-Jährigen wurde auch sein Vater angezeigt. Der Security sollte nach eigenen Angaben in dem Bereich - es gibt dort viele Neubauten - für einen geregelten Ablauf sorgen, weil viele Anrainer vorschriftswidrig gestoppt hätten, um ihre Möbel auszuladen.

(APA)