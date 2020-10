Klima, Arbeit, Clubs - wo sich die Jungen einsetzen

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Florian Boschek war im Kernteam von „Fridays for Future“ und engagiert sich seit Corona in der Nachbarschaftshilfe. (c) Eugénie Sophie

Sie sind engagiert, gehen auf die Straße und nehmen ihre Ausbildung selbst in die Hand: Drei junge Menschen erzählen von ihrem Aktivismus und dem Antrieb dahinter. Doch gerade der jungen Generation wird gerne Trägheit unterstellt – ist das berechtigt?

Verdorben seien die Jungen, die schlimmste Generation überhaupt. Das berichtete Aristoteles über die Jugendlichen seiner Zeit. Und die Geschichte wiederholt sich: Auch heute schimpfen viele über eine egoistische und faule Jugend.



Dieses Bild änderte sich wohl spätestens in der Coronakrise. Junge Menschen bildeten Einkaufsgemeinschaften für ihre älteren Nachbarn. 2500 ehemalige Zivildiener meldeten sich zum außerordentlichen Einsatz. Und auch das Rote Kreuz verzeichnete einen Zuwachs an jungen Freiwilligen, in Hilfsorganisationen übernahmen die Jungen einen Großteil der ehrenamtlichen Arbeit, damit die Älteren daheim bleiben konnten.