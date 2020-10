Vinzirast-Gründerin Corti: „Wir müssen uns wachrütteln lassen“

Cecily Corti hat sich nicht nur als Gründerin der Vinzirast Wien stark für andere eingesetzt. Im Interview spricht sie über ihren Antrieb und die Krise als Chance.

Was war der Antrieb für Ihr soziales Engagement?



Cecily Corti: Es war nicht so sehr ein soziales Engagement, das mich angetrieben hat. Es war eher das Gefühl von Ohnmacht, der Entwicklung unserer Welt nur zuzuschauen, nichts daran ändern zu können. Ich wollte in irgendeiner Weise Verantwortung übernehmen, meinen Beitrag leisten in dieser wunderbaren Schöpfung, in die ich hineingeboren wurde. Natürlich gab es auch andere Zeiten in meinem Leben, in denen die Familie, meine Ehe, Freunde und ganz generell die Gestaltung unserer Lebensgrundlage im Vordergrund standen.





Was war ausschlaggebend, dass Sie Ihren Beitrag geleistet haben?