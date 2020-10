Hilfe für jene, die sonst nicht unterkommen

Die weltweite Vinzenzgemeinschaft hat auch in Österreich einige Initiativen hervorgebracht.

Es ist ein Zugang, der – zumindest damals in den 1990er-Jahren – eher ungewöhnlich für soziale Projekte war: Menschen zu helfen und etwa in einer Notschlafstelle aufzunehmen, ohne diese Unterstützung an strenge Regeln wie Alkohol- oder Hundeverbot zu binden. Stattdessen steht die Begegnung auf Augenhöhe im Vordergrund, unabhängig davon, wo Menschen herkommen, wie sie leben und mit welchen Problemen sie zu kämpfen haben. Pfarrer Wolfgang Pucher spricht gern provokant von der „hässlichen Armut“, und meint damit jene, denen kaum jemand helfen will, wie zum Beispiel alkoholkranke Obdachlose. Genau dieser Menschen nimmt er sich seit vielen Jahrzehnten an.