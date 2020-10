Reiches Land mit wenig Aufstiegschancen

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Joseph Kap-herr und Matthias Lovrek helfen sozial benachteiligten Jugendlichen beim Berufseinstieg. (c) Point Of View

Das Sozialunternehmen Sindbad hilft Jugendlichen beim Sprung ins Berufsleben. Immer mehr NGOs und Stiftungen engagieren sich im Bildungsbereich.

Sein Lebensweg als Jurist war quasi vorgezeichnet. Matthias Lovrek studierte Jus, absolvierte sein Gerichtsjahr – doch plötzlich kam alles anders. Am Familiengericht lernte er Jugendliche kennen, die bereits Hürden zu bewältigen haben, die für die meisten Erwachsenen unüberwindbar sind. „Ich habe gesehen, wie abhängig Bildung vom sozialen Umfeld ist“, erzählt er. Seine Erfahrungen ließen ihm keine Ruhe. Er gründete mit zwei Freunden das Sozialunternehmen Sindbad. Ziel ist es, jungen Menschen aus „Schulen mit hoher sozialer Belastung“ den Weg in die Arbeitswelt zu öffnen, erklärt Lovrek. In der öffentlichen Diskussion ist von „Brennpunktschulen“ die Rede. Lovrek mag diesen Begriff nicht.