Corona treibt Industrie zur Höchstleistung

(c) Ehm/picturedesk.com

Elektronische Antikörperdaten, Virtual-Reality-Brillen und digitale Bildung – in der Not haben heimische Unternehmen einen Innovationsdrang entwickelt, der sich auch nach der Pandemie auszahlen wird.

Ein Arbeiter steht in Linz, der andere in Texas. Doch beide sehen zur selben Zeit die gleiche Maschine vor sich. Mit Virtual-Reality-Brillen schult der Voestalpine-Mitarbeiter seinen amerikanischen Kollegen ein. Tatsächlich vor Ort sein muss er dafür nicht. Die bisher meist in Onlinespielen verwendete Technologie erspart den Mitarbeitern des Stahlkonzerns nicht nur risikoreichen Personenkontakt, sondern auch das Zurücklegen von langen Reisestrecken.