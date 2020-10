Mit diesen vier Aktien verdient man schon jetzt am Weihnachtsgeschäft

Anleger werden in nächster Zeit Geduld und Nervenstärke brauchen. Mit diesen vier Aktien aber dürften sie Weihnachten vorwegnehmen.

Neun Mal noch schlafen, dann wird in den USA der neue Präsident gewählt. Neun Nächte und Tage können lang sein, wenn sie einer großen Entscheidung vorausgehen und von einer dementsprechenden Nervosität geprägt sind. Wenn also das Auf und Ab, das die Börsen seit einiger Zeit im Griff hält, in den kommenden Tagen noch stärker wird, so wird man sich nicht wundern müssen. Die Ungewissheit vor einem Ereignis ist nun einmal meist belastender als das Ereignis selbst. Es sei denn, der Wahlausgang ergibt kein eindeutiges Resultat und ist dann über Wochen umstritten – dann steht für die Zeit nach dem 3. November eine wahre Achterbahnfahrt bevor.