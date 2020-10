Vapiano-Übernahme: Der Unternehmer, der in der Krise zugriff

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Das Konzept von Vapiano sei „sehr, sehr gut“, sagt Neo-Eigentümer Josef Donhauser. Die Schwächen zu beheben, ist sein Ziel für die nächste Zeit. (c) Die Presse/Clemens Fabry

Im Frühling, als die Wirtschaft darniederlag, lieferte Josef Donhauser einen Coup: Er übernahm das Österreich-Geschäft der insolventen Restaurantkette Vapiano. Eine Firma am Ende, mitten in der Krise. Was verspricht er sich davon?

Josef Donhauser ist nicht der Typ für Masterpläne. Und auch keiner, der sich von der Angst leiten lässt. „Aus dem Tun entstehen Dinge, die ich gar nicht gesucht habe“, formulierte es der Unternehmer einmal im Gespräch mit dieser Zeitung. Diese Lebensphilosophie hat er erst unlängst wieder unter Beweis gestellt. Im Mai, als die Wirtschaft als Folge des coronabedingten Shutdowns darniederlag und viele Unternehmen nur mit Staatshilfen weitermachen konnten, überraschte Donhauser mit einem Coup: Er übernahm das Österreich-Geschäft der insolventen deutschen Restaurantkette Vapiano. Ein Unternehmen am Ende, mitten in der Krise – das ist eher kein Unterfangen für sensible Gemüter.