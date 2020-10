Der Mann hinter der Maske

(c) Frederick Sams

Als im Frühjahr die Schutzmasken in den Spitälern knapp wurden, organisierte Günter Grabher in Vorarlberg kurzfristig eine lokale Fertigung. Ziemlich erfolgreich.

Wer bei den Worten Textilien und Vorarlberg an Hemden, Hosen und Vorhänge denkt, der ist ein paar Jahrzehnte zu spät dran. Ja, in den 1960er-Jahren hatte das westlichste Bundesland noch einen Anteil von 70 Prozent an der heimischen Textilproduktion. Seit den 1980er-Jahren ging dieser Anteil aber kontinuierlich zurück, die Hersteller konnten mit der internationalen Konkurrenz nicht mithalten.