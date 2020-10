Drucken



Kommentieren Hauptbild • Von li.: Michael Schnedlitz (FPÖ), Corinna Scharzenberger (ÖVP), Fiona Fiedler (Neos) und Sibylle Hamann (Grüne). Max Lercher (SPÖ) konnte beim Gruppenfototermin vorm Parlament nicht dabei sein. Er schickte stattdessen ein Selfie aus dem Wirtschaftsausschuss. (c) Die Presse/Clemens Fabry

Die Onlineserie „Mein erstes Jahr“ begleitete fünf Neo-Parlamentarier in losen Abständen durch ihre ersten 365 Tage. Jetzt ziehen sie Bilanz.

Zwei Quereinsteigerinnen, eine sehr junge Politikerin und zwei Profis, für die aber der Nationalrat neu war: Vor einem Jahr – mit der konstituierenden Sitzung am 23. 10. 2019 – begann ihr Job als Mandatare. Was haben sie seither gelernt, was erreicht? Woran sind sie gescheitert? Und was würden sie ändern?