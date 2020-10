Dramatischer Anstieg bei Neuinfektionen in Ungarn

Ungarn hat einen neuen Negativ-Rekord bei der Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus vermeldet. Demnach wurden innerhalb eines Tages 3.149 neue Corona-Fälle registriert, lautete die offizielle Statistik am Sonntag. Einen Tag zuvor waren es 1.820 Fälle.

Ungarn hat einen neuen Negativ-Rekord bei der Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus vermeldet. Demnach wurden innerhalb eines Tages 3.149 neue Corona-Fälle registriert, lautete die offizielle Statistik am Sonntag. Einen Tag zuvor waren es 1.820 Fälle. Mit dem neuen Rekord erhöhte sich die Zahl der identifizierten SARS-CoV-2-Fälle auf insgesamt 59.247, die der Opfer auf 1.425, da innerhalb eines Tages 35 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben sind.

Als geheilt galten 16.242 Personen. In den Spitälern wurden 2.449 Kranke behandelt, 221 davon mussten künstlich beatmet werden. In Hausquarantäne befanden sich 27.883 Personen. Die Zahl der Tests lag bei 980.373.

Der ungarische Premier Viktor Orban hatte am Freitag angekündigt, auf eine allgemeine Maskenpflicht in Ungarn zu drängen, da das Bremsen der Pandemie vom Maskentragen abhänge. Bereits am Freitag war das Tragen der MNS-Masken auf Veranstaltungen im Freien ausgeweitet worden, wie etwa bei Fußballspielen und Demonstrationen.

(apa)