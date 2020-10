Auch Kroatien mit neuem Corona-Höchstwert

Kroatien verzeichnete zum zweiten Mal in Folge einen Rekord bei Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Am Montag sollen in Kroatien zusätzliche Corona-Maßnahmen eingeführt werden.

Kroatien verzeichnete zum zweiten Mal in Folge einen Rekord bei Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Innerhalb von 24 Stunden wurden insgesamt 2.421 neue Fälle verzeichnet, davon rund 980 allein in der Hauptstadt Zagreb. Die Zahl der aktiven Fälle stieg auf 11.144, teilte der Krisenstab am Sonntag mit. An oder mit einer Covid-19-Erkrankung starben acht Personen. In den Spitälern werden 825 Patienten behandelt, davon werden 58 künstlich beatmet.

Am Montag sollen in Kroatien zusätzliche Corona-Maßnahmen eingeführt werden, die am Sonntag vorgestellt werden. Wie der Krisenstableiter, Innenminister Davor Bozinovic, ankündigte, werden sich die Maßnahmen auf die Einschränkung von engen Kontakten beziehen. Eine nächtliche Ausgangsperre oder einen totalen Lockdown schloss der Innenminister laut Medienberichten aus.

In Slowenien wurden unterdessen am Samstag 1.675 Neuinfektionen registriert, zeigten die am heutigen Sonntag veröffentliche offizielle Zahlen. Die Positivitätsrate der Testungen betrug 29 Prozent. Im Land gibt es 14.288 aktive Corona-Fälle. Von 508 Patienten, die im Krankenhäusern behandelt werden, befinden sich 71 auf Intensivstation. Am Samstag starben sechs Personen an oder mit einer Covid-Erkrankung.

(apa)