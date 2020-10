"Ich weiß, dass ich sehr, sehr anders aussehe, als damals, als ihr mich zum letzten Mal gesehen habt", sagt Adele in der Show "Saturday Night Live".

Die sichtlich erschlankte britische Sängerin Adele (32) hat im US-Fernsehen über ihren Gewichtsverlust gewitzelt. "Ich weiß, dass ich sehr, sehr anders aussehe, als damals, als ihr mich zum letzten Mal gesehen habt", sagte Adele in der Nacht auf Sonntag in der Show "Saturday Night Live".

"Aber wegen all der Corona-Einschränkungen und der Reisebeschränkungen musste ich mit wenig Gewicht reisen und konnte nur eine Hälfte von mir mitbringen und das ist die Hälfte, für die ich mich entschieden habe." Adele, die sich zuletzt nur selten in der Öffentlichkeit gezeigt hatte, moderierte die Comedy-Show - trat in der Sendung aber nicht als Sängerin auf, auch wenn sie hin und wieder kurz sang. Ihr neues Album sei noch nicht fertig, gab die Musikerin zur Begründung an.

