100 Wege (mehr) Geld zu verdienen

selbst-bewusst führen #42. Mit Executive Coach Claudia Nuss Führung neu denken. Diesmal: kein Geld versus Möglichkeiten finden.

Martina macht mit ihrem Unternehmen gerade wenig Umsatz und ist besorgt, wie sie die nächsten Monate Ihre Existenz sichern kann.

Sigi ist vor Kurzem arbeitslos geworden. In seinem Job als Manager war er immer zuversichtlich, dass er seinen Job auch in Krisenzeiten behalten würde.

Beide fühlen sich gerade mehr gefangen und gelähmt vor Angst, als zuversichtlich in die Zukunft blicken zu können.

Mein Tipp:

Probieren Sie einmal folgenden Trick aus, unabhängig davon, ob Sie gerade in dieser Situation oder einer viel besseren sind:

Stellen Sie sich vor, Sie haben gerade 1 Million Euro geerbt, die all Ihre Grundbedürfnisse nach einem Dach über dem Kopf, einem warmen Bett und gesundem Essen absichert. Die einzige Bedingung, um das Erbe annehmen zu können: Sie arbeiten weiter und verdienen damit auf ehrliche Art und Weise mindestens so viel, wie Sie sonst als Grundversorgung benötigen würden.

Nehmen Sie sich in der Früh eine Stunde Zeit und starten Sie eine Ideensammlung. Zuerst gilt es Fülle zu schaffen und alle Einfälle zu sammeln. Aussortieren was nicht realistisch ist, können Sie später immer noch.

Schreiben Sie nun eine Liste mit 100 Wegen, wie Sie auf ehrliche Art und Weise Geld verdienen könnten:

Entwerfen Sie das neue Produkt, für das Sie bisher nie Zeit hatten. Reden Sie mit Medien über Ihr neues Produkt. Führen Sie zum Beispiel mit Lokalzeitungen Gespräche über Ihr neues Produkt und welchen Nutzen dies gerade jetzt für deren Lesern hat. Übernehmen Sie Lieferfahrten. Teilen Sie Ihr Fachwissen und erstellen Sie einen Onlinekurs. Einen ganzjahren Gemüsegarten auf Ihrem Fensterbrett oder Balkon anlegen und mit Ihren Erfahrungen einen bezahlten Blog beginnen. Mit Ex-KollegInnen reden, ob sie vielleicht etwas über neue offene Stellen wissen, bevor es noch in der Zeitung steht. Aus Ihrem bisherigen Hobby des Handwerkens ein eigenes Unternehmen gründen. Änderungsschneiderei für Nachbarn übernehmen. Gründen Sie eine Onlinegruppe und geben Sie Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, Tipps, wie sie bestimmte Situationen meistern konnten. Geben Sie Nachhilfe Unterricht. Stärken sie Ihr Netzwerk, indem Sie wieder mehr mit Freunden und Bekannten von früher telefonieren und dabei Ihre Geschäftsideen austauschen. Übernehmen Sie den Einkauf für ältere Nachbarn. Machen Sie eine Umfrage bei Bekannten, welche Dienstleistungen gerade am meisten gebraucht werden. Liefern Sie Essen aus. Machen Sie eine Ausbildung zum Nationalpark Ranger und profitieren Sie davon, sich wieder mehr in der Natur zu erden. Arbeiten Sie im Supermarkt als Kassenhilfe. Schreiben Sie E-Books. Laden Sie Ihre Fotos auf Plattformen, wie Shutterstock und verkaufen diese. Bieten Sie Hunde sitting an. Programmieren Sie Apps. Verdienen Sie Geld als Produkttester. Tun Sie was für Ihre Gesundheit als Fahrradkurier. Räumen Sie auf und verkaufen Sie alles, was seit Jahren nicht mehr benutzt wird. Lassen Sie sich zum Rettungsschwimmer ausbilden. Übernehmen Sie einen virtuellen Assistentenjob. Geben Sie Tipps auf Ihrem eigenen Youtube Kanal. Nehmen Sie teil an Fokusgruppen für Marktforschungsunternehmen. Machen Sie einen Online Shop auf. Übernehmen Sie Gartenarbeiten. Bauen Sie ein telefonisches Seniorenbetreuungsnetz auf. Helfen Sie beim Übersiedeln. Verkaufen Sie Ihre Bücher, die Sie nicht mehr lesen. Machen Sie Überstunden. Lektorat von Texten. Verdienen Sie Geld als Website-Tester. Werden Sie Mystery Shopper. Verdienen Sie Geld als Texter. Bewerben Sie sich für Tagesinventuren. Spenden Sie Plasma. Erstellen Sie einen Podcast. Vermieten Sie ein Zimmer. Vermieten Sie einen ungenutzten Stellplatz Verkaufen Sie ungenutzte Gutscheine. Kreativunterricht: Musik Arbeiten Sie als Zeitungszusteller. Übernehmen Sie Online Übersetzungen. Geld verdienen durch Autowerbung. Werden Sie Testperson bei wissenschaftlichen Studien von Universitäten. Kreativunterricht: Kochen Verhandeln Sie eine Beförderung Erntehelfer Auf etsy Geld mit Selbstgebasteltem verdienen. Texte für Webseiten verfassen. Sammeln Sie alte Handys und verkaufen sie diese. Call Center Agent von zu Hause aus. Lassen Sie sich für das Beantworten von Fragen bezahlen, z.B. auf justanswer.de. Verkaufen Sie Ihre Mitschriften von Uni-Vorlesungen. Verdienen Sie Geld mit selbstgebackenen Torten. Vermieten Sie eine ungenutzte Garage. Verkaufen Sie altes Spielzeug an Sammler. Verkaufen Sie Schmuck, den Sie nicht mehr tragen. Fahrzeugüberstellungsfahrten. Selbstgemachtes verkaufen. Verhandeln Sie eine Gehaltserhöhung. Vermieten Sie Ihr Werkzeug. Bauen Sie ein T-Shirt Online Geschäft auf. Arbeiten Sie als Synchronsprecher. Arbeiten Sie als virtueller Recruiter. Werden Sie Berater im Chat Support. Übernehmen Sie die Suchmaschinenoptimierung. Vermieten Sie Ihre Videospiele. Mieten Sie einen Beetplatz und bauen dort ihr eigenes Gemüse an. Ein Buch schreiben. Gründen Sie einen Online-Club. Nutzen Sie Affiliate-Marketing. Veranstalten Sie einen Onlinekongress mit Gastreferenten. Online als virtueller Buchhalter arbeiten. Bauen Sie einen hochkarätigen Online Club mit Gastvortragenden auf. Vermarkten Sie online Kurse über Kursportale, wie zum Beispiel udemy. Werden Sie Youtube Channel Manager. Führen Sie ein Haushaltsbuch und sparen Sie bei den Ausgaben. Schreiben Sie Software Tests. Bieten Sie Sprachunterricht an. Empfehlen Sie Produkte weiter und erhalten eine Werbeprämie. Bieten Sie einen Online Tageskurs an. Schreiben Sie über Dienstleistungstests (Friseure, Bäcker, …). Schreiben Sie ein Programm. Gründen Sie eine Online Gemeinschaft. Aufträge erledigen, z.B. freelance.de. Machen Sie die Ausbildung zur Tagesmutter / zum Tagesvater. Überprüfen Sie all Ihre Verträge (Handy, Strom,…) und wechseln Sie zu preiswerteren Anbietern. Eignen Sie sich neue Fähigkeiten an, die zu einem höherqualifizierten Job führen. Sparen – welche Online Abos sind wirklich notwendig? Netflix? Sparen – Pizza Zustellung jeden 2. Tag? Sparen – Bezahlen Sie regelmäßig Geld für Online Games? Machen Sie Ihre eigene Steuererklärung und sparen Sie Steuer. Gestalten Sie ein Geld Cockpit, wo Sie Ihren aktuellen Vermögensstand im Auge behalten. Machen Sie eine Vorsorgeuntersuchung und halbieren Sie Ihren Selbstbehalt. Ändern Sie Ihre innere Einstellung: Stellen Sie sich jeden Tag vor: Ich verdiene ab jetzt viel Geld und Geld findet zu mir!

Suchen Sie aus dieser Liste 10 Wege und verfolgen Sie davon die ersten 1-3. Teilen Sie in den Kommentaren Ihre Ideen und inspirieren Sie andere mit Ihren Ideen.

Markieren Sie FreundInnen und Bekannte, die von den Ideen dieser Liste gerade profitieren könnten.

