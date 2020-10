Eine ganz entscheidende Woche

Auch diese Woche wird im Kampf gegen das Virus wieder eine ganz entscheidende.

Negativ wirkte sich die Zeitumstellung am Sonntag aus. Man hatte eine Stunde mehr, um sich anzustecken.

Auch der Nationalfeiertag stand ganz im Zeichen der Pandemie. Viele wissen ja gar nicht mehr, was an dem Tag gefeiert wird. Nämlich, dass Österreich im Jahr 1955 aus der Quarantäne entlassen wurde und die immerwährende Immunität beschloss.

Am Samstag feiern die Evangelischen Reformationstag. Am 31. Oktober 1517 schlug Martin Luther 95 Thesen Outdoor an, weil Indoor weniger erlaubt waren. Da er und seine Anhänger trotzdem per Contact Tracing gesucht wurden, begab sich Luther auf der Wartburg in Selbstisolation. Die Registrierungspflicht umging er, indem er sich als „Junker Jörg“ in die Gästeliste schrieb.

Am Weltspartag darf man diesmal nur per Bankomatkarte einzahlen. Und auf Halloween-Feiern soll man laut Gesundheitsminister Anschober heuer gar nicht gehen. Dabei werden gerade auf Halloween-Partys noch am diszipliniertesten Masken getragen.

Weil seine Verordnung dazu aber spät kam, will Anschober Halloween um zwei Tage verschieben. Weihnachten hingegen wird gleich auf den 24. Juni verlegt. Haushaltsfremde Personen dürfen laut der Verordnung trotzdem nur im Stall nächtigen.

