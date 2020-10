Ein Rendezvous, das die Reise nach England zum Ziel hat

EM-Qualifikation. Die ÖFB-Frauen empfangen Frankreich zum ersten Duell. Sarah Puntigam kennt die Stärken des Gruppenfavoriten genau.

Wien. Es sind Wochen der Entscheidung für die ÖFB-Frauen. Das Ziel heißt EM 2022 in England, die große Hürde heute (21 Uhr, live ORF Sport+) vor bis zu 900 zugelassenen Zuschauern in Wr. Neustadt Frankreich. Aktuell sind die Österreicherinnen noch ohne Punktverlust und Gegentor, die beiden Duelle mit der Nummer drei der Welt (Rückspiel am 27. November) sind somit jene um den Gruppensieg. Nur die Erstplatzierten und die drei besten Zweiten lösen ein Fix-Ticket für die EM-Endrunde.