Briefing

Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Tschechien verhängt nächtliche Ausgangssperre: Angesichts steigender Infektionszahlen mit dem Coronavirus hat die Regierung in Tschechien eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Von Mittwoch an dürfen die Menschen zwischen 21 und 4.59 Uhr ihre Häuser nicht mehr verlassen, kündigt der scheidende Gesundheitsminister Roman Prymula an. Die Begründung: Die bisherigen Regeln hätten zu wenig Wirkung gezeigt. Mehr dazu.

Slowakei will gesamte Bevölkerung auf Covid testen: An den beiden kommenden Wochenenden will die slowakische Regierung fast die gesamte Bevölkerung des Landes auf das Coronavirus testen. Der nationale Krisenstab habe den Plan abgesegnet, nachdem eine Pilotphase erfolgreich verlaufen sei, teilt Regierungschef Igor Matovic mit. Mehr dazu.

Wiener SPÖ entscheidet über Koalitionsverhandlungen: In einer Vorstandssitzung stimmt die Wiener SPÖ heute darüber ab, mit wem sie Verhandlungen für eine künftige Regierungszusammenarbeit aufnehmen wird. Als Koalitionspartner kommen die ÖVP, die Grünen und die Neos infrage. Gegen Mittag will Bürgermeister Michael Ludwig die Öffentlichkeit über die rote Entscheidung informieren. Mehr dazu. [premium]

Amy Coney Barrett zieht ins Oberste Gericht der USA ein: Der Senat in Washington hat die konservative Kandidatin von US-Präsident Donald Trump per Abstimmung bestätigt: 52 republikanische Mitglieder votierten für sie, die 47 Demokraten und eine Republikanerin stimmten dagegen. Mit Barrett bekommen die Konservativen die Mehrheit von sechs der neun Sitze. Mehr dazu.

Dreijähriger in den USA erschießt sich selbst: Den Angaben der Polizei zufolge hätten sich Familienmitglieder und Freunde anlässlich der Geburtstagsfeier des Buben in Porter, in der Nähe von Houston (Texas), versammelt. Als die Gäste Karten spielten, hörten sie einen Schuss - und entdeckten das Kind mit einer Wunde in der Brust. Die Pistole soll einem Familienmitglied aus der Tasche gefallen sein. Mehr dazu.

Proteste in Italien, Festnahmen in Belarus: In Mailand, Turin, Rom, Neapel und Palermo protestierten tausende Menschen gegen die neue Vorgabe der Regierung, wonach Lokale bereits um 18 Uhr schließen sollen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Auch in Belarus zog es Tausende - vor allem Senioren und Studenten - neuerlich auf die Straßen, um gegen Machthaber Alexander Lukaschenko zu demonstrieren. Seit Sonntag wurden landesweit mehr als 750 Menschen festgenommen.

Verabredungen in Zeiten von Corona: Sich mit Freunden und Bekannten zu treffen, ist in diesen Tagen ein eher unsicheres Unterfangen. Nicht unbedingt die Treffen selbst, sondern ihr Zustandekommen, schreibt Köksal Baltaci in der Morgenglosse.

Der Morgenticker zum Mitlesen: