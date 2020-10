Bücher aus dem Automaten

Rund um die Uhr kann man vor Melanie Hofingers Geschäft Bücher aus einem extra angefertigten Automaten kaufen. Das zieht – vor allem nachts.

Nicht Getränke oder Snacks, sondern Bücher kommen in Linz neuerdings aus dem Automaten: Vor Melanie Hofingers Buchhandlung Veritas in der Harrachstraße hat die Unternehmerin einen Buchautomaten aufgestellt.



Die Idee zum Automaten entstand im April, mitten in der Coronazeit. „Als Alternative zum Versand, damit man noch schneller zu seinem Buch kommt“, sagt Hofinger. Praktisch sei das etwa dann, wenn man noch schnell ein Geschenk braucht oder an einem Sonntag der Lesestoff ausgeht. Der Automat wurde extra angefertigt: Über ein Unternehmernetzwerk knüpfte die 27-Jährige Kontakt zu einem Betrieb, der Snackautomaten baut. Im August, vier Monaten nach der ersten Idee, stand die Maschine vor Hofingers Geschäft.