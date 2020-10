Pink oder Grün: Wen wählt Ludwig?

(c) APA/GEORG HOCHMUTH

Michael Ludwig und Christoph Wiederkehr bei Sondierungsgesprächen: Dem Bürgermeister wird eine deutliche Tendenz in Richtung Neos nachgesagt.

Wiens Bürgermeister, Michael Ludwig, gibt heute Mittag bekannt, ob er mit den Neos oder den Grünen über eine Koalition verhandeln will.

Wien. Es ist der Tag der Entscheidung. Nach den Sondierungsgesprächen mit Neos, Grünen und ÖVP gibt Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am heutigen Dienstag seine mit Spannung erwartete Erklärung ab. Also die Antwort auf die Frage: Mit welcher Partei will Ludwig die nächsten fünf Jahre regieren? Wobei die ÖVP bereits nach dem Sondierungsgespräch aus dem Rennen war – zu groß waren die inhaltlichen Differenzen.