CDU stolpert ohne neue Führung in das Wahljahr 2021

(c) via REUTERS (Michael Kappeler)

Der CDU-Vorstand hat den Parteitag abgesagt. Merz wittert eine Verschwörung des „Establishments“ gegen sich.

Berlin. Paul Ziemiak dankt für das Vertrauen des CDU-Vorstands. Der Parteigeneralsekretär ist am Montag im Konrad-Adenauer-Haus, der CDU-Zentrale, mit einer neuen Aufgabe betraut worden. Ziemiak soll mit der Vorbereitung des Bundestagswahlkampfs beginnen. Allerdings ist dabei eine nicht ganz unwesentliche Frage offen, nämlich, auf wen die nächste Kampagne zugeschnitten sein soll, also wer CDU und CSU in die erste Post-Merkel-Wahl im Herbst 2021 führen wird. Zwar wird meistens, nicht immer, der CDU-Chef auch Kanzlerkandidat. Aber der Posten ist seit Monaten de facto vakant – und bleibt das vorerst auch.