Merz wittert nach Absage von Parteitag Verschwörung

Der CDU-Vorstand hat den Parteitag abgesagt. Merz wittert eine Verschwörung des „Establishments“ gegen sich.

Berlin. Friedrich Merz, Kandidat für den CDU-Vorsitz, wähnt eine Verschwörung. Der Mann ist stinksauer. „Es läuft der letzte Teil der Aktion ,Merz verhindern' in der CDU“, sagte er in einem Interview mit der Tageszeitung „Die Welt“. Aber er habe eine Botschaft an seine Gegner: „Ich halte durch! Ihr zermürbt mich nicht!“

Stunden zuvor hatte die CDU ihren für 4. Dezember geplanten Parteitag abgeblasen, der eine Klärung der Führungsfrage herbeiführen sollte. Deshalb ist Merz in Rage. Er glaubt, dass die Verschiebung darauf abzielt, ihn als CDU-Chef zu verhindern, dass also die Corona-Lage als Grund nur vorgeschoben wurde. Sicher ist: Die Christdemokraten sind am Montag in eine brutalen Machtkampf geschlittert, der die nächsten Wochen parteipolitisch prägen dürfte.