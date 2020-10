Zahlreiche Anzeigen im Nachtleben

Die Polizei hat ihre Schwerpunktaktion in Lokalen und Veranstaltungsstätten auch am verlängerten Wochenende fortgesetzt.

Wien. Die Polizei hat am verlängerten Nationalfeiertags-Wochenende ihre österreichweite Schwerpunktaktion im Nachtleben fortgesetzt: Von Freitag bis Montag wurden neuerlich Lokale und Veranstaltungsstätten in ganz Österreich kontrolliert. Laut Innenministerium wurden 8038 Kontrollen durchgeführt, darauf kam es zu 230 Anzeigen, weil gegen geltende Covid-Regularien verstoßen wurde. Von Freitag auf Samstag gab es 3067 Kontrollen und 95 Anzeigen, von Samstag auf Sonntag 2245 Kontrollen und 98 Anzeigen, von Sonntag auf Montag waren es österreichweit 2726 Kontrollen und 37 Anzeigen.

Fast 1000 Anzeigen bisher

Seit Beginn der Schwerpunktaktionen Ende September wurden damit laut den Zahlen des Innenministeriums österreichweit 87.119 Kontrollen durchgeführt und 958 Anzeigen erstattet. Das würde zu einem fairen Wettbewerb beitragen, heißt es aus dem Innenministerium. Schließlich halte sich der allergrößte Teil der Menschen (und Gastronomen) an die Vorgaben.

Vergleicht man die Zahl der Kontrollen und Anzeigen mit jenen vom Wochenende zuvor, lässt sich aber noch nicht darauf schließen, dass sich das Nachtleben angesichts der zuletzt doch deutlich zugespitzten Corona-Lage stark eingeschränkt hätte – oder Vorschriften nun konsequenter eingehalten würden. Denn am Wochenende zuvor kam es zwar zu mehr Kontrollen (9100 österreichweit), aber zu weniger Anzeigen (107) als zuletzt.

Allerdings, seit dem Wochenende, genau genommen seit Sonntag, 25. Oktober um 0 Uhr, wird auch die Einhaltung der neu in Kraft getretenen Verordnung des Gesundheitsministeriums von der Polizei kontrolliert. Seither gilt: Bei privaten Treffen in Gaststätten, Vereinslokalen und Co. dürfen indoor nur noch sechs Personen teilnehmen (bzw. an einem Tisch sitzen), outdoor gilt die Höchstzahl von zwölf Menschen. Auch bei professionellen Veranstaltungen wurden die Besucherzahlen reduziert, Privatwohnungen sind davon ausgenommen. Vereinsräume hingegen nicht, und so haben Polizisten am Sonntagabend bei einer Kontrolle in einem Kulturvereinslokal in Wien-Meidling Dutzende Anzeigen nach dem Covid-19-Maßnahmengesetz ausgestellt.

Anzeigen in Kulturvereinslokal

Die Beamten stellten laut Polizei in dem Lokal in der Arndtstraße fest, dass sämtliche Bestimmungen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie missachtet wurden. 18 Menschen saßen auf engem Raum beisammen und spielten Karten.

Keiner der Anwesenden trug demnach Mund-Nasen-Schutz, auch der Mindestabstand wurde nicht eingehalten, darüber hinaus gab es keine zugewiesenen Sitzplätze. Die Polizisten lösten die Veranstaltung nach Rücksprache mit Verantwortlichen der Stadt auf. Sowohl der Lokalbetreiber als auch Gäste wurde mehrfach angezeigt – insgesamt 42 Mal. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.10.2020)