Trump: Ich werde nur bei "massivem Wahlbetrug" verlieren

Donald Trump liegt in Umfragen vor der Präsidentenwahl am 3. November derzeit hinter seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden. Die Behörden rechnen wegen der Corona-Pandemie mit einer massiven Ausweitung der Briefwahl, was für viele Wahlämter eine Herausforderung ist. Viele Wähler und Behördenvertreter in den Bundesstaaten sehen diese Art der Abstimmung als einen guten Weg, das Corona-Risiko einer Abstimmung im Wahllokal zu vermeiden. Auch die Demokraten machen sich für die Briefwahl stark. Der Republikaner Trump hingegen scheint die Briefwahl als Finte seiner Gegner zu betrachten, um ihn mithilfe einer hohen Wahlbeteiligung zu schlagen.