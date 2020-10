Der Mann hatte die Republik Österreich auf 35.000 Euro sowie den Ersatz der Begräbniskosten geklagt, da der Mord nicht im privaten Rahmen passiert sei.

Nachdem sein 20-jähriger Sohn im Herbst 2017 in der Albrechtskaserne in Wien-Leopoldstadt erschossen wurde, erhält der Vater des Grundwehrdieners nach aus dem Amtshaftungsgesetz (AHG) kein Trauerschmerzensgeld vom Bund. Das entschied der Oberste Gerichtshof (OGH), da zwei Instanzen das Ansinnen im ordentlichen Rechtsweg ablehnten.

Der Vater hatte sich dem Verfahren im Strafprozess gegen den Täter als Privatbeteiligter angeschlossen und bekam auf diesem Weg 13.000 Euro zugesprochen. Mit seinem Mehrbegehren wurde er auf den Zivilrechtsweg verwiesen: Er hatte die Republik Österreich auf 35.000 Euro sowie den Ersatz der Begräbniskosten geklagt.

In einer folgenden Amtshaftungsklage argumentierte der Vater, dass der der Bund Verantwortung für den Mord übernehmen müsse, da der Schütze nicht als Privatperson, sondern in Vollziehung des Wachdienstes von seiner Schusswaffe Gebrauch gemacht hätte. Sein Sohn habe sich wiederum nicht freiwillig in der Kaserne befunden, sondern seine staatsbürgerliche Pflicht durch Leisten des Grundwehrdienstes verrichtet. Der Kontakt zum Täter, der dem schlafenden 20-Jährigen mit seinem Sturmgewehr in den Kopf schoss, sei nur in Ausübung des Grundwehrdienstes erfolgt.

OGH schließt Zusammenhang mit Amtsausübung aus

Im ordentlichen Rechtsweg kamen die Gerichte zum Schluss, dass für den Kopfschuss private Beweggründe ausschlaggebend waren und „nicht einmal dem äußeren Anschein nach" hoheitliches Auftreten eine Rolle gespielt hätte. Es fehle am inneren Zusammenhang der Tathandlung mit der Amtsverrichtung, weshalb die Organhaftung nach dem AHG nicht zu tragen komme.

Der Soldat habe zwar „in Ausnützung seiner hoheitlichen Funktion als Soldat", aber „ohne jeden Bezug zu den ihm übertragenen hoheitlichen Aufgaben gehandelt", heißt es vom OGH.

(APA)