„Der Vampir tut das, was wir uns verbieten“

(c) Corbis via Getty Images (John Springer Collection)

Der Vampirologe Rainer Köppl über untote Übermenschen, primitive Steirer und die letzte Chance auf eine tragische Liebe.

Die Presse: Wie hat man sich früher Vampire vorgestellt? Anders als wir heute?



Rainer Maria Köppl: Der alte Vampir war das personifizierte schlechte Gewissen, in Gestalt eines Schreckgespenstes – hässlich, grausig, stinkend. Die schwarze Romantik hat das Monster dann verklärt. Es wurde immer schöner, attraktiver, und die zuvor verdrängte sexuelle Komponente stärker. In unserer Popkultur ist der Vampir ein ironisch rezipiertes Objekt der Begierde geworden. Das stellt das alte Bild auf den Kopf.



Warum ist das Thema ausgerechnet in Südosteuropa ab 1700 so hochgekocht?