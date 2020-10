Weniger Arbeit, mehr Jobs?

Entstehen neue Jobs, wenn die Arbeitszeit verkürzt wird? Die Meinungen dazu gehen auseinander.

Die Arbeitslosigkeit ist wieder gestiegen: 416.175 Menschen waren zu Wochenbeginn als arbeitslos gemeldet, rund 3000 mehr als in der Vorwoche. Arbeitsministerin Christine Aschbacher führt das vor allem auf das Ende der Tourismussaison zurück – die krisenbedingte Arbeitslosigkeit sei gesunken. Doch die hohe Arbeitslosigkeit wird ein Thema bleiben. Was tun dagegen? Arbeiterkammer, SPÖ und Gewerkschaft sehen eine Arbeitszeitverkürzung als Mittel der Wahl. Die vorhandene Arbeit soll auf mehr Köpfe verteilt werden, so sollen Jobs entstehen. Aber funktioniert das in der Praxis?