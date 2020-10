Heiraten in der Coronakrise? Die geraubte Hochzeits-Freude

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Zwischen März und Juni gab es 9272 Eheschließungen, halb so viele wie im Vorjahr (Archivbild aus einem Berliner Brautmodengeschäft). (c) Reuters

Mit der neuen Obergrenze von sechs Personen gibt es Ernüchterung in der Branche. Viele Paare verschieben ihre Trauungen heuer zum zweiten Mal – für 2021 werden Termine knapp.

13 Stunden und die Verwirrung darüber, ab wann die neuen Corona-Maßnahmen nun gelten, wurden den Hochzeitsplänen von Ines Kogler und ihrem Partner zum Verhängnis – erneut.



Ursprünglich war die Feier im Juli geplant. Als die Coronakrise ihren Anfang nahm, verschoben sie die Trauung auf den 23. Oktober, angesetzt um 13 Uhr. Und damit genau auf jenen Tag, an dem seit Mitternacht die verschärften Regeln in Kraft getreten wären – wie es zumindest vorerst hieß. Denn schlussendlich galten diese dann doch erst ab Sonntag, kurzfristig wurde die Verschärfung nach hinten verlegt.



„Damit raubt man mittlerweile die Freude an dem ganzen“, sagt Kogler. „Jetzt war es vor allem ein Schnell-ans-Ziel-Kommen.“ Geheiratet wurde vergangene Woche dann nur im Standesamt. Die kirchliche Hochzeit sagten Kogler und ihr Partner ab, zu viel Unsicherheit hätte es dabei gegeben. Statt einem großen Hochzeitsfest wurde in einem Restaurant klein gefeiert – mit separaten Tischen, Abstand und Masken.