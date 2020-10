Die schnellen Kraulzüge des Felix Auböck

Felix Auböck, 23, markierte bei der International Swimming League auf seiner Paradestrecke über 400 Meter den nächsten OSV-Rekord – in Saisonweltbestzeit.

Budapest. Österreichs Schwimm-Ass Felix Auböck hat seinen zweiten österreichischen Rekord im Rahmen der Budapester International Swimming League (ISL) pulverisiert. Acht Tage nach seiner Bestleistung über 200 Meter Kraul luchste er Dominik Koll auch den nationalen Kurzbahn-Rekord über 400 Meter Kraul ab.

Und das gelang Auböck (1,97 m, 85 kg, „Spannweite über zwei Meter“) durchaus spektakulär. In 3:37,48 Minuten verbesserte der 23-Jährige bei seinem Sieg für das Team NY Breakers Kolls Marke von der Rijeka-EM 2008 um gleich 2,34 Sekunden. Von tatsächlicher Relevanz sind dabei allerdings noch zwei andere Sichtweisen: Er gewann den „Kraul-Klassiker“ mit einer neuen Kurzbahn-Saisonweltbestzeit. Und das ohne Hightech-Anzug, den Koll damals noch verwenden durfte.

Auböck übernahm bei Halbzeit des Rennens die Führung und markierte über seine Paradestrecke die bisher beste Zeit seit Beginn der ISL-Rennserie Mitte Oktober. Der litauische Europameister Danas Rapšys war vergangene Woche rund 1,9 Sekunden langsamer gewesen.

Nach Absagen bzw. Verschiebungen der Sommerspiele, Weltcupbewerbe, Langbahn-EM und Kurzbahn-WM treten bei der International Swimming League (ISL) mehr als 300 Athleten in zehn Teams gegeneinander an. Neben Auböck hält Caroline Pilhatsch (Team Iron) Österreichs Fahne dabei hoch. Alle erhalten dafür seit September bis Juli 2021 ein Monatsfixum von 1500 Dollar (circa 1270 Euro). Nach dem Budapester Event ist für Dezember in Tokio ein Finale angedacht.

Für Auböck, der parallel dazu das Master-Programm für International Relations and Economy an der Universität von Loughbourogh nahe Leicester absolviert, ist es ein höchst willkommener Bewerb. „Man kann sich mit anderen messen, es sind Wettkämpfe!“

(fin)