Neue Planstellen in der Justiz warten auf Bewerber

Ministerin Alma Zadic will die Durchlässigkeit in der Justiz fördern

Die politische Fehlplanung der letzten Jahre führt zu einem Personalmangel in der Justiz: Es wurde zu wenig ausgebildet, Pensionierungswellen verschärfen das Problem. Die Staatsanwaltschaften wollen Quereinsteiger locken.

Wien. Justizministerin Alma Zadic (Grüne) will in der Justiz aufstocken und hat dafür erste neue Planstellen geschaffen. Nur, die sind schon jetzt kaum beziehungsweise nicht zu besetzen. In der Vergangenheit hat man verabsäumt, genug Nachwuchs auszubilden. Die Justiz will die leeren Plätze nunmit Quereinsteigern füllen.