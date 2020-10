Französischer Lehrer-Mord spaltet heimische Schulpolitik

Während die einen das „linke Schweigen“ kritisieren, rufen Innen- und Integrationsministerium zur Taskforce gegen tschetschenische Gewalt: Wie der Fall Samuel Paty in Österreich aufregt.

Während der türkische Präsident öffentlich gegen jenen Frankreichs agitiert und Länder des mittleren Ostens inzwischen aufrufen, französische Produkte zu boykottieren, wird die politische Spannweite jenes Vorfalls, der am 16. Oktober ganz Europa erschütterte, langsam auch in der heimischen Innenpolitik sichtbar: die Enthauptung von Samuel Paty, einem 47-jährigen französischen Lehrer im Pariser Vorort Conflans-Sainte-Honorine.



Die Bundesregierung verteidigt dieser Tage Emmanuel Macrons Kritik am politischen Islam, die den Zorn des türkischen Präsidenten nach sich zog. Gleichzeitig wird die Kritik am Umgang der Öffentlichkeit mit dem Vorfall lauter: Als „gespenstisch still“ empfand etwa die Journalistin Andrea Schurian die Lage in ihrem Gastkommentar in der „Presse“, da es – anders als etwa in Deutschland – hierzulande keine „Betroffenheitsprosa“ oder „Unterschriftenlisten“ gegen den radikalen Islam gebe, weil man sich (bzw. die Linke) fürchte, unter „rassistischen Generalverdacht“ gestellt zu werden.