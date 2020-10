Der Rocker aus der Staatskanzlei

Der Punkrock hält neuerdings Einzug in die Fernsehnachrichten. In München agiert ein Elvis-Epigone als Ministerpräsident und tüftelt an einem Corona-Hit.

Gitarrenriffs, der typische Gong und die Ankündigung „Das Ärzte Deutsche Fernsehen“ statt „Das Erste Deutsche Fernsehen“: Die „Tagesthemen“, das seriöse und gleichsam offiziöse Flaggschiff des TV-Journalismus in der ARD, variierten neulich ihre Signation – und ausnahmsweise hatte das nur am Rande mit der Coronapandemie zu tun. In der Redaktion verfiel vermutlich ein Superfan angesichts des neuen Albums „Hell“ auf die Idee, die Punkrock-Band Die Ärzte ins Studio einzuladen und das Intro spielen zu lassen.

Punkrock goes News, um die Bad-Corona-News mit Höllenlärm zu verscheuchen. Die große Frage ist nunmehr, wie das „Heute Journal“, die Konkurrenz im ZDF, kontern wird. Einst reichte es aus, einen Slogan zu kreieren: Die Parole „Mit dem Zweiten sieht man besser“ sollte das Motto „Mit . . . sitzen Sie in der ersten Reihe“ verdrängen. Jetzt müssen schon die Toten Hosen her – oder besser noch Element of Crime, eine weitere deutsche Kultband.

Der Bayerische Rundfunk (BR) ist indes nicht zu toppen. Der Freistaat hat einen omnipräsenten Rockstar, der praktischerweise in der Münchner Staatskanzlei sitzt: Markus Söder, der „Elvis“ aus Franken. In Anlehnung an den BR-Slogan lautet der neue Superhit: „I bin der Markus, und I bleib jetzt dahoam.“ Und zur Not haut er auch einen Corona-Song raus: „Suspicious Minds“.