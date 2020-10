Corona: Wer Demos auflösen müsste

Wann dürfen Demos (hier am 24. April in Wien) wegen Corona-Verstößen aufgelöst werden? Die Behörden streiten untereinander.

Polizei und Stadt Wien sind sich uneins, wer über über das Versammlungsende entscheidet. Laut Juristen ist es die Polizei. Indes kommt aus der ÖVP auch der Ruf nach Kontrollen im Privaten.

Am Montag fand in Wien eine Demonstration von Gegnern der Corona-Maßnahmen statt, bei der die Schutzregeln nicht eingehalten wurden. Doch Polizei und Stadt meinten, nur der jeweils andere wäre dafür zuständig, die Versammlung aufzulösen. Ebenfalls Anfang der Woche forderte der steirische ÖVP-Landeshauptmann, Corona-Verstöße auch im privaten Bereich zu ahnden. Doch die Bundespartei hält sich bedeckt. Was steckt dahinter? Und wie löst man das Behörden-Wirrwarr rund um die Demos auf?