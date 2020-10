Jo Jorgensen: „Ich würde den US-Bürgern ihre Macht zurückgeben“

Jo Jorgensen ist US-Präsidentschaftskandidatin der Libertären. Im Interview mit der „Presse“ spricht sie über „Ideendiebstahl“ durch die großen Parteien, die Schwächen des US-Systems und Gemeinsamkeiten Trumps mit Obama.

Die Presse: Die USA haben innerhalb weniger Jahre zwei sehr unterschiedliche Präsidenten erlebt: Obama und Trump. Wie hat sich das ausgewirkt?



Jo Jorgensen: Diese beiden sind nicht so verschieden, wie ihre Anhänger – und Gegner – behaupten. Beide haben angegeben, unnötige Kriege beenden zu wollen – beide haben dann aber die militärische Expansion der USA fortgesetzt. Beide versprachen eine harte Reduktion der Staatsausgaben – beide haben aber letztlich Ausgaben und Schulden in nie dagewesenem Umfang zu verantworten. Beide versäumten es, sinnvolle Änderungen in der Einwanderungs-, Strafrechts- und Drogenkriegspolitik vorzunehmen.



Und dennoch: Nach Obama und jetzt Trump erscheint die US-Gesellschaft gespaltener denn je. Was oder wer ist der Grund dafür?