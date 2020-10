Thiem gelingt zum Wien-Auftakt Arbeitssieg gegen Satschko

Domonik Thiem bekam bei seinem ersten Match in der Wiener Stadthalle ordentlich Gegenwehr von Witalij Satschko (li.).

Der ukrainische Überraschungsgegner machte dem Titelverteidiger und Hausherren das Leben schwer. Thiem trifft nun auf den Sieger der Partie Garin gegen Wawrinka.

Titelverteidiger Dominic Thiem hat seine erste Hürde beim Wiener ATP-Tennisturner Erste Bank Open genommen. Der 27-Jährige besiegte am Dienstagabend den ukrainischen Lucky Loser Witalij Satschko 6:4,7:5, agierte im ersten Duell mit dem 23-Jährigen aber phasenweise ungewohnt fehlerhaft. Der Weltrangliste-529. aber spielte unerwartet stark und unerschrocken mit, gegen Ende war die Partie hochklassig. Thiem trifft am Donnerstag auf Cristian Garin (CHI) oder Stan Wawrinka (SUI).

Tennisstar Novak Djokovic hatte zuvor ebenfalls das Achtelfinale erreicht, hatte beim 7:6(6),6:3 gegen Filip Krajinovic aber ebenfalls Mühe und etwas Glück. Im Duell der Serben war der Außenseiter in Satz eins der bessere Spieler, fand auch einen Satzball vor, doch die Belohnung blieb aus. Ein frühes Break im zweiten Durchgang stellte die Weichen zum in 88 Minuten fixierten Erfolg. Djokovic spielt nun am Mittwoch (nicht vor 17.30 Uhr) gegen den Kroaten Borna Coric ums Viertelfinale.

Parallel zur Djokovic-Partie qualifizierte sich Daniel Evans für das Achtelfinale am Donnerstag gegen den Österreicher Jurij Rodionov. Der Brite profitierte bei einer 6:3-4:5-Führung von der Aufgabe des slowenischen Qualifikanten Aljaz Bedene. Der 30-jährige Evans liegt als 33. im Ranking 120 Plätze vor Rodionov, im Head-to-Head steht es 1:1. Weitere Sieger des frühen Dienstags waren Grigor Dimitrow (BUL) mit 7:6(6),6:3 gegen Karen Chatschanow (RUS) und Hubert Hurkacz (POL) mit 6:3,7:5 gegen Attila Balasz (HUN).

(APA)