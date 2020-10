Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Das Wichtigste im Überblick:

Deutschland plant Verschärfung der Corona-Regeln. Kanzlerin Angela Merkel berät am Mittwoch mit den Länderchefs über weitere Maßnahmen. Kontakte sollen laut Medienberichten auf ein „absolutes Minimum“ beschränkt werden. Mehr dazu

Der Virologe Christian Drosten hat bereits einen zeitlich begrenzten Lockdown ins Spiel gebracht. Mehr dazu

Melania Trump wirbt für ihren Mann. Bei ihrem ersten Solo-Wahlkampfauftritt vor der US-Präsidentschaftswahl hat die First Lady Melania Trump für eine Wiederwahl ihres Mannes geworben. "Donald ist ein Kämpfer. Er liebt sein Land, und er kämpft jeden Tag für Euch". Die Präsidentengattin, die selbst an Corona erkrankte, sprach den Hinterbliebenen der mehr als 225.000 Corona-Toten in den USA ihr Mitgefühl aus. Mehr dazu

Schwerer Unfall in Kärnten. Ein Pkw kam am Dienstag in einem Tunnel zum Stillstand. Ein nachkommender Lkw-Lenker konnte nicht mehr ausweichen. Drei Menschen kamen ums Leben. Mehr dazu

Salzburg verliert bei Atlético Madrid. Selbstbewusst aufspielende Salzburger unterliegen in der Champions League Atlético Madrid 2:3. Doch die spanische Top-Mannschaft hat sich vor allem selbst an den Rand einer Niederlage manövriert. Mehr dazu

Morgenglosse. „Die Mohammed-Karikaturen vernebeln den Verstand“, schreibt Außenpolitik-Chef Christian Ultsch. Was ist passiert? „Ein islamistischer Jugendlicher köpft einen Lehrer nahe Paris, und Erdogan stilisiert weltweit Muslime zu Opfern.“ Mehr dazu

Der Morgen live: