Bidens verbale Ausrutscher und Trumps Intensivwahlkampf

Die Attacken gegen Bidens geistige Fitness mögen übertrieben sein, bemerkenswert sind seine Ausrutscher allemal. Es könnte Biden helfen, dass viele Demokraten bereits gewählt haben.

Guten Morgen aus New York. Noch sechs Tage bis zur US-Wahl.



Für Journalisten, die objektiv sein wollen, ist die Entscheidung darüber, in welchem Ausmaß und in welcher Form man über Ausrutscher und Peinlichkeiten von Politikern berichtet, immer eine schwierige. Jedem Menschen fällt manchmal eine selbstverständlich erscheinende Info nicht ein, jeder verspricht sich mal, jeder stottert ab und an im Rampenlicht herum. Wer’s nicht glaubt, dem hilft Google mit vielen, schnell zu findenden Peinlichkeiten von Donald Trump, Barack Obama und George W. Bush weiter.