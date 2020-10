Niederösterreichische Versicherung IT beteiligt sich an VI-Engineers

Über eine Tochtergesellschaft beteiligt sich die Niederösterreichische Versicherung mit 45 Prozent am Wiener Projektentwickler und Bauträger.

Die Niederösterreichische Versicherung IT beteiligt sich – vorbehaltlich einer Zustimmung durch die Kartellbehörde – mit 45 Prozent am Wiener Projektentwickler und Bauträger Vienna International (VI) Engineers. Wie am Dienstag bekannt gegeben wurde, sollen die bestehenden weiteren 55 Prozent der Anteile auf Robert Happel, Edmund Bauer, Karl Derfler, Franz Helbich und Herbert Logar verteilt werden.

Aktuell in Bau ist das gemeinsame Großprojekt „Leben am Wasser“ auf einem Bauland von 13,7 Hektar in der niederösterreichischen Gemeinde Grafenwörth. An einem See werden 170 freifinanzierte Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser inklusive 30 Apartments im Eigentum entwickelt. Im Frühsommer 2021 wird voraussichtlich mit dem Bau begonnen.