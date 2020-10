Betrunkener fuhr ohne Lenkrad von Linz nach Perg

Es ist nicht klar, ob der Mann oder seine Lebensgefährtin das Auto mit der Lenkstange gelenkt hat. Es kam zu mehreren Auseinandersetzungen mit Polizisten, der Mann randalierte bei der Festnahme.

Ein 42-Jähriger oder seine 39-jährige Lebensgefährtin ist Montagabend ohne Lenkrad im Auto von Linz nach Perg gefahren. Nach einer Auseinandersetzung mit Beamten wurde der Mann festgenommen und die Frau angezeigt. Eine Streife kontrollierte die beiden zuvor in Linz. Da lenkte die Frau das Auto - mit 1,6 Promille, wie ein Test ergab. Da das Paar den Wagenschlüssel nicht aushändigte, brachten die Polizisten eine Lenkradsperre an, berichtete die oberösterreichische Polizei am Mittwoch.

Kurze Zeit später bemerkten die Beamten, dass das Fahrzeug verschwunden war. Da der Mann und seine Lebensgefährtin in Perg wohnen, verständigten sie die dortigen Kollegen. Diese spürten den Pkw auf. Beim Versuch, ihn anzuhalten, wäre es beinahe zu einer Kollision mit dem Dienstwagen gekommen. Daraufhin ließ das Paar das Auto stehen und flüchtete zu Fuß. Das Lenkrad fehlte, da der Mann es samt Sperre herausgerissen hatte - gelenkt hatte er oder sie mit der im Auto verbleibenden Lenkstange. Als die beiden zum Wagen zurückkamen, erwarteten Polizisten sie. Da nicht klar war, wer gefahren war, sollten beide einen Alkohol-Test machen, was sie aber verweigerten.

Der 42-Jährige sprang auf ein in der Nähe abgestelltes Polizeiauto und beschädigte es. Er gab gegenüber den Beamten an, krank zu sein, und spuckte sie an, bedrohte sie, widersetzte sich mit Tritten und Schlägen seiner Festnahme. Eine Polizistin wurde dabei leicht verletzt. Um kurz nach 20 Uhr wurde der Mann schließlich verhaftet und in die Justizanstalt Linz eingeliefert und wird wie seine Lebensgefährtin angezeigt.

(APA)