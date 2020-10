„Shopping“ in Wien: Schlag nach bei Ludwig Hirschfeld!

Alles verguccit und verfendit? Ein Reiseführer aus den 1920ern und Wiener Einkaufsmeilen heute.

Es war einmal. So fangen gängiger Vorstellung nach Märchen an (wenngleich eine Nachschau bei den Brüdern Grimm ziemlich viele alternative Märchenanfänge zutage fördert). Es war einmal, heißt es auch oft, wenn die Rede auf Wiens Edeleinkaufsquartiere kommt, also namentlich die der Innenstadt: Es war einmal eine Geschäftsszenerie, die nicht so bald einer anderen glich – damals, in den lang vergangenen Tagen, da der lokale Fachhandel noch das Stadtbild dominierte und die Kärntner Straße nicht verpeek&cloppenburgt, der Kohlmarkt nicht verfendit und verguccit war. So weit, so bekannt die Klage.