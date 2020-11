Hörsaal am Bildschirm als neuer Standard?

(c) Illustration: Petra Winkler

Heimische Hochschulen sattelten schon im ersten Lockdown auf Fernlehre um. Wird sie unabhängig von der Pandemie zum neuen Standard?

Es ist gar nicht lang her, als diejenigen, die auf WG-Partys von ihrem Fernstudium erzählten, noch als wahre Exoten galten. Keine Vorlesungen im historischen Hörsaal und kein Kaffee mit den Studienkollegen nach der Lehrveranstaltung? Für die meisten war das eine eher befremdliche Vorstellung, schließlich geben ehemalige Studierende gern die an der Uni geknüpften Netzwerke als wichtigste Erfahrung im Studium an.