Wieder mehr als 3000 Neuinfektionen in Österreich

Die mit Abstand meisten Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden wurden in Oberösterreich registriert. In ganz Österreich waren es 3394 positive Testergebnisse.

In den vergangenen 24 Stunden wurden erneut über 3000 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt: 3394 positive Test wurden durchgeführt, wie aus den am Mittwochnachmittag veröffentlichten Zahlen hervorgeht. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie demnach bisher in Österreich 89.496 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Mit heutigem Stand um 09.30 Uhr sind österreichweit 1027 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 61.684 wieder genesen. Derzeit befinden sich 1569 Personen wegen einer Corona-Infektion in krankenhäuslicher Behandlung, davon 224 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Die Neuinfektionen seit der letzten Meldung teilen sich wie folgt auf die Bundesländer auf:

Burgenland: 180

Kärnten: 151

Niederösterreich: 103

Oberösterreich: 901

Salzburg: 130

Steiermark: 358

Tirol: 520

Vorarlberg: 258

Wien: 793

(APA)