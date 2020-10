Etappensieg für Drehbuchautorin im Streit um „Keinorhhasen“

(c) imago images/POP-EYE (POP-EYE/R. M�ller/Photopress via)

"Keinohrhasen" zählt zu den erfolgreichsten deutschen Kinofilmen. Drehbuchautorin Anika Decker soll nur 50.000 Euro daran verdient haben. Nun hat sie vor Gericht die Offenlegung der Einnahmen aus dem Film erstritten.

Mit mehr als sechs Millionen Zusehern allein in Deutschland war „Keinohrhasen“ der erfolgreichste Kino-Film des Jahres 2008. Anika Decker, die das Drehbuch gemeinsam mit Hauptdarsteller und Regisseur Til Schweiger schrieb, soll laut der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ 50.000 Euro daran verdient haben. Das ist wenig angesichts des Erfolgs des Films. Decker zog vor Gericht und erreichte am Dienstag einen Etappensieg: Das Landgericht Berlin gab in erster Instanz dem Auskunftsbegehren gegen die Produktionsfirma und Rechteinhaberin der Filme sowie gegen einen Film- und Medienkonzern dieser Filme statt. Das heißt, Decker darf Einblick nehmen in die Einnahmen von „Keinohrhasen“ und dem Nachfolger „Zweiohrküken“, zu dem sie ebenfalls gemeinsam mit Schweiger das Drehbuch schrieb.

Es geht bei der sogenannten Stufenklage zunächst um die Offenlegung der Einnahmen der Produktionsfirma Barefoot Films und des Verleihs Warner Bros. durch die verschiedenen Auswertungsbereiche – also etwa DVD, Pay-TV und Streamingdienste. Im nächsten Schritt könnte es um die Frage der angemessenen Vergütung gehen. Die beteiligten Parteien wollten sich vorab nicht zu dem Verfahren äußern.

Hintergrund der Klage ist der "Fairnessparagraf" im Urheberrecht. Er sieht eine Nachvergütung vor, wenn die ursprünglich vereinbarte Honorierung und die später erzielten Erträge in auffälligem Missverhältnis stehen.

Die Zivilkammer 15 des Landgerichts begründete die Entscheidung damit, dass wegen des überdurchschnittlichen Erfolgs der beiden Filme Anhaltspunkte für einen möglichen Anspruch der Klägerin auf weitere Beteiligung bestünden. Dabei könne es offenbleiben, ob die Klägerin Alleinautorin der Drehbücher oder lediglich Mitautorin sei.

Auch „Zweiohrküken“ hatte in Deutschland mehr als drei Millionen Kinos-Besucher. Der Filmdatenbank movie-gems.com zufolge spielte „Keinohrhasen“ geschätzt insgesamt mehr als 81 Millionen Dollar ein (umgerechnet rund 72,5 Millionen Euro). „Zweiohrküken“ kommt demnach geschätzt auf rund 49 Millionen Dollar (umgerechnet 42 Millionen Euro). Die Erlöse aus DVD-Verkäufen und aus Fernseh- und Streamingrechten sind darin noch nicht eingerechnet.

(APA/dpa/Red.)