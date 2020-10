Weltkriegsgranate in einem Keller in Wien-Landstraße entdeckt

Der Entminungsdienst des Bundesheeres transportierte das Kriegsrelikt ab.

Bei Grabungsarbeiten ist am Dienstagvormittag eine Weltkriegsgranate in einem Keller in der Schlachthausgasse in Wien-Landstraße entdeckt worden. Der Entminungsdienst des Bundesheeres barg laut Polizeisprecher Daniel Fürst das Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg und transportierte es ab.

Die Polizei appellierte in dem Zusammenhang, solche Funde unverändert liegen zu lassen und sie nicht zu bewegen oder damit zu hantieren. Der Fundort sollte markiert und die Exekutive verständigt werden. Nicht zu vergessen ist dabei, sich selbst möglichst schnell in Sicherheit zu bringen.

