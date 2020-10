Die große Gabe des João Félix

Der Sieg gegen Salzburg soll der Befreiungsschlag für Atlético-Supertalent João Félix sein. Die Karriere des 20-Jährigen offenbart die gnadenlose Schnelllebigkeit des Fußballgeschäfts.

Madrid/Wien. Sündhaft teuer, aber wirkungslos. Dieses Urteil wurde bereits über Atlético-Jungstar João Félix gefällt. So unbegründet war es bisher nicht. Doch der 3:2-Sieg der Madrilenen in der Champions League gegen starke Salzburger, Félix' Doppelpack sowie seine Leistung, die Trainer Diego Simeone als die beste des Portugiesen überhaupt bezeichnete, könnten nun ein Befreiungsschlag gewesen sein in der Karriere des 20-Jährigen, die wie keine zweite für die gnadenlose Schnelllebigkeit des Profigeschäfts steht. Und für die Herausforderung, die eine solche Fußballwelt für junge Menschen und ihr Seelenleben bedeutet.