Dresden und Paris: Vorschau auf den Terror, der kommt

Waren die islamistischen Gewaltverbrecher Einzeltäter? Keineswegs!

Zwei jihadistisch motivierte Gewalttaten der vergangenen Tage haben gezeigt, dass der islamistische Terrorismus auch in Zeiten von Covid-19 nicht verschwunden ist. Im Gegenteil: Die voranschreitende pandemiebedingte gesellschaftliche Spaltung wird sich sehr wahrscheinlich beschleunigend auf Radikalisierungstendenzen auswirken.



In der Dresdner Altstadt wurden auf offener Straße zwei Männer von einem islamistischen Angreifer mit einem Küchenmesser attackiert. Eines der Opfer ist seinen Verwundungen im Krankenhaus erlegen, der zweite Mann ist schwer verletzt.



Der mutmaßliche Attentäter, ein 20-jähriger syrischer Asylwerber, der bereits wegen einer „staatsgefährdenden“ Gewalttat inhaftiert war, geriet schon früh als Gefährder ins Visier des Verfassungsschutzes. Seit 2017 soll er sich in der Haft radikalisiert und dem IS zugewandt haben. Hierbei wird ein systemischer Missstand evident: Weder gelingt es, Radikalisierungsverläufe im Justizvollzug zu unterbinden, noch vermag man eine effiziente Überwachung von Gefährdern zu gewährleisten.