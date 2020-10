„Fidelio“: Ab sofort feiern wir hier in Österreich jede Woche Neujahr

Die Plattform „Fidelio“ zeigt bis Silvester im Siebentage-Rhythmus Mitschnitte der philharmonischen Walzerkonzerte seit 2010.

In diesen Tagen, da der Spaßgesellschaft ihr längst realisierter immerwährender Fasching verleidet wird, kann es nicht schaden, wenn man uns zumindest in Aussicht stellt, dass Neujahr nicht nur am 1. Jänner zu feiern ist. Wer sich ein Dutzend DVDs zulegt, kann das Spielchen spielen, wann immer er will. Als Abonnent des Streaming-Dienstes „Fidelio“ sitzt man nun aber Sonntag für Sonntag zur rechten Stunde in der fußfreien Reihe im Wiener Musikverein – und erlebt ein philharmonisches Neujahrskonzert. Bis zum 27. Dezember läuft Woche für Woche jeweils um 11 Uhr die Aufzeichnung der Neujahrskonzerte seit 2010.