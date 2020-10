Vor katholischen Kirchen sammeln sich Bürgerwehren

Die Proteste gegen das vom Verfassungsgericht verfügte fast völlige Abtreibungsverbot gewinnen an Stärke. Sie richten sich gegen die Regierungspartei PiS und die eng mit ihr verbandelte Kirche.

In Polen droht die Auseinandersetzung um das umstrittene Abtreibungsverbot des PiS-hörigen Verfassungsgerichts immer mehr aus dem Ruder zu laufen. Vor katholischen Kirchen und PiS-Parteibüros versammelten sich erste rechte Bürgerwehren. Auf der anderen Seite hatte ein Streikaufruf von Frauen am Mittwoch erstaunlich viel Erfolg.

In ganz Polen gingen Tausende Frauen und auch Männer nicht zur Arbeit. Viele Kultureinrichtungen, Museen und Universitäten blieben aus Protest gegen die PiS-Regierung geschlossen. In der zweitgrößten Stadt Lodz streikte sogar die Bürgermeisterin. Die oppositionelle Bürgermeisterin Hanna Zdanowska veröffentlichte auf Twitter ein Foto ihres verwaisten Büros.